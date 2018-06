Самые популярные материалы

По данным ЦПК, новый глава Донецкой ОГА Александр Куць не подал декларацию перед своим назначением, что может повлечь за собой уголовную ответственность. Правозащитники будут через суд требовать, чтобы Куць (справа) предоставил свою электронную декларацию Фото: president.gov.ua В ЦПК предупредили, что несоблюдение этой нормы закона влечет за собой уголовную ответственность. До 22 июня Куць был главой управления СБУ в Донецкой и Луганской областях. По мнению антикоррупционеров, он может до сих пор числиться в СБУ, чтобы не подавать е-декларацию. При этом они отметили, что закон запрещает одновременно занимать должность главы ОГА и работать в СБУ."В законе четко сказано, что кандидаты на должность губернаторов должны подавать электронные декларации перед назначением. Куць этого не сделал, хотя он не является секретным агентом, и не может прикрываться статусом служащего СБУ, чтобы не показывать свои доходы", – подчеркнул адвокат организации Андрей Савин.В ЦПК заверили, что обжалуют действия Куця в Национальном агентстве по предотвращению коррупции."Есть все основания обратиться в суд, требуя представления им электронной декларации, как публичного лица", – добавил адвокат.Куць занимал должность начальника управления СБУ в Донецкой области. В августе 2017 года президент Украины Петр Порошенко назначил Куця начальником Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях. Указом от 22 июня 2018 года, опубликованном на сайте президента, Порошенко уволил Куця с занимаемой должности. В тот же день президент назначил его главой Донецкой облгосадминистрации.Рекомендую Twitter G+ E-mail: var orl_l1 = 'Выделите некорректный текст мышкой'; var orl_l2 = 'Орфографическая ошибка в тексте'; var orl_l3 = 'Послать сообщение об ошибке автору?Ваш браузер останется на той же странице.'; var orl_l4 = 'Комментарий для автора необязательно'; var orl_l5 = 'Отправить'; var orl_l6 = 'Отмена'; var orl_l7 = 'Спасибо'; Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter КОММЕНТАРИИ: Присоединитесь к клубу читателей "ГОРДОН", чтобы комментировать coreola.addfunc('updatecommentsbar', function(){ if(!coreola.userid || coreola.userid <= 0){ $('#join_comments').show();} if(coreola.userid && coreola.userid > 0){ $('#user_yes_comm').text(decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))); u_str = ''; $('#useravatar_yes_comm').html(u_str); $('#join_comments2').show(); } }); Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещена нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Осталось символов: 1000 Опубликовать Осталось символов: 1000 Опубликовать Отмена Показать больше комментариев var comments = new corecomments(); comments.url = '/html/comments/'; comments.comtype = '1'; comments.sendurl = '/ajax/addcomments.html'; comments.article = '252701'; comments.start(); Обсудить эту тему во "ВКонтакте"

