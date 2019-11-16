Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка инициировал расследование дела о личной переписке юриста Андрея Портнова с экс прокурором ГПУ Александром Божко. О том, что Рябошапка дал поручение СБУ заняться расследованием этого дела, Портнов сообщил в Телеграм-канале .

"Речь о функционере ГПУ из подразделения Майдана, который в последние годы безуспешно пытался фальсифицировать в отношении меня дела, что было часто доказано судами Украины и Евросоюза. Друзья, это была именно моя переписка. Переписка с прокурором-преступником, наглым, самовлюблённым и тупым", — заявил Портнов.

Юрист добавил, что слова, которые он адресовал в смс-переписке прокурору Божко, он готов переадресовать нынешнему Генпрокурору.

"Я повторно присоединяюсь ко всем словам этой переписки за единственным исключением — прошу Генерального прокурора распространить её и на себя. А если еще более коротко — я НХ видел ваше новое расследование вместе с прокурором Божко и Генеральным прокурором. Я таких расследователей видел уже пятерых за пять лет", — обозначил свою позицию Портнов.

Расследованием возможных угроз Портнова в адрес Божко занималось ГБР с сентября этого года. В ходе изучения материалов дела было установлено, что причиной недовольства Портнова стало нежелание Божко закрывать уголовное производство. В личной переписке с прокурором Портнов использовал нецензурные выражения.

Ранее в Офисе президента обсуждали конфликт Андрея Портнова с сотрудниками "Радио Свобода".

"СБУ открыла уголовное дело против Портнова за угрозу превратить Рябошапку в кусок говна. В связи с этим делом в СБУ уже ищут специалистов по средневековой латыни, а также объявили конкурс на перевод "Молота ведьм" на украинский язык. Статью "Колдовство" в Уголовный кодекс планируется ввести ещё до нового года, ссылаясь при этом на Конституцию Филиппа Орлика. PS. стёб в этом посте, к сожалению, начинается только со второго абзаца." - Высказал мнение журналист Юрий Ткачев.

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