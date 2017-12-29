Согласно его прогнозу, примерно за шесть месяцев до выборов СМИ начнут его поддерживать.

Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что американские СМИ будут его поддерживать во время следующей избирательной кампании, за счет чего он сможет переизбраться на второй срок, информирует svodka.net.

В интервью газете The New York Times Трамп рассказал, что ожидает своей победы на следующих президентских выборах по многим причинам, например, поскольку Америка, по его словам, становится все более процветающей и возвращает себе уважение на мировой арене.

«Еще одна причина, по которой я выиграю, заключается в том, что газеты, телевидение и все СМИ схлопнутся, если у меня не получится: их рейтинги без меня рухнут», – добавил Трамп.

Согласно его прогнозу, примерно за шесть месяцев до выборов СМИ начнут его поддерживать.

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Во время прошедшей президентской кампании многие американские СМИ критиковали Трампа, отдавая предпочтение его сопернику – кандидату от демократической партии Хиллари Клинтон.

Сам Трамп во время кампании и в настоящее время часто обвинял американские СМИ в ангажированности и распространении «фейковых новостей».

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