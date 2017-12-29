Новый 2018 год обещает быть "жарким" не только потому, что в России в марте будут выборы, но еще и из-за, что на мировой карте образовалось уже довольно много тлеющих локальных конфликтов: это прежде только Корейский полуостров, где ситуация может обостриться уже к зимней Олимпиаде, Ближний Восток, особенно в свете признания Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля, а также Украина, Приднестровье и многие другие точки. О том, какие сценарии там наиболее вероятны, умышленно для Накануне.RU оценили военные эксперты и политологи.

Дым без огня?

Несмотря на большой шум вокруг КНДР, запусков ракет и учений США около полуострова, вероятность того, что вокруг Северной Кореи развернется полномасштабный конфликт, не так велика, как кажется. Возможно, будут небольшие стычки, провокации, но ничего серьезного. Вероятность развернутого конфликта вокруг КНДР военный знаток Владислав Шурыгин оценил только в 3% в новом году.

"Все будет продолжаться так же, как идет сейчас. Никакого крупного конфликта не будет, внутреннего конфликта тоже – скорее, будет такое нарастание некоего противостояния между "цивилизованным миром" и КНДР. Я не исключаю, что кто-то кому-то "смахнет" самолет, кто-нибудь из пушек постреляет, но вероятность реального масштабного конфликта – 3%. На этом уровне противостояния такие вещи не исключены, но они не являются определяющими, они не запускают механизм большой войны. Можно вспомнить, как над Кубой сбили американский "U-2", но война не началась, хотя все стояло на грани", – поделился с Накануне.RU знаток.

С другой стороны, все-таки и сейчас ситуация стоит на грани, уверен генерал-полковник, президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов. Он оценил вероятность конфликта как "или-или", то есть, грубо говоря, в 50%. При этом главной целью возможного противостояния знаток называет давление на Китай:

"То ли американцы нанесут удар по КНДР, то ли они спровоцируют конфликт между Северной и Южной Кореями, между Северной Кореей и Японией. Это бикфордов шнур, который должен поджечь мощное военное давление на Китай".

Еще одна "Северная Корея"

Вслед за КНДР разработкой ядерного оружия может заняться Иран в 2018 году, уверен Леонид Ивашов. Множество факторов могут повлиять на этот процесс как в ту, так и в другую сторону, но все же с шансом в 50% знаток оценил возможность сценария пересмотра иранской ядерной программы:

"Есть возможность Ирана перейти к военной ядерной программе – этого исключать нельзя, потому что Иран, как и Пхеньян, внимательно прочтет Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и потребуют его выполнения. Особенно резолюции совета безопасности ООН от 19 июня 1968 года, где ядерные государства обязывались гарантировать безопасность неядерных стран. И поскольку Ирану, как и Северной Корее, гарантий не дают, а наоборот – нарастают угрозы, в том числе и со стороны ядерных держав, таких как США, – Иран может пойти, особенно в условиях санкций, на официальную разработку ядерного оружия".

Гоу хом!

Одним из самых важных вопросов в новом 2018 году станет Сирия. США, которые до сих пор находятся на ее территории, кажется, не собираются уходить, однако им придется. Вероятность того, что Запад разделит Сирию, равна 0%, и наоборот – вероятность сценария по выдавливанию Америки из арабской страны может доходить до 70%. Об этом Накануне.RU рассказал военный аналитик Владимир Евсеев.

"Скорее только, США будут постепенно терять Сирию. Первое, что, скорее только, произойдет – это выдавливание Сил демократической Сирии (СДС) из провинции Дейр-эз-Зор. Скорее только, влияние США между сирийских курдов уменьшится, потому что Штаты, с одной стороны, пытаются сохранить отношения с Турцией, не поставляя курдам оружие, а в то же время курды оказываются под мощным ударом со стороны протурецких вооруженных формирований – не только в кантоне Африн, но в кантоне Кобани. В таких условиях сирийские курды, если им оружие не будут поставлять, будут вынуждены искать другие точки опоры. И здесь, видимо, Россия может выступить в роли посредника, который будет регулировать отношения между сирийскими курдами с одной стороны и с Дамаском с другой стороны. По некоторым данным, идут даже переговоры между ними", – рассказал знаток.

То есть США опираются только на СДС, однако большинство между них представляют сирийские курды. Если Штаты ослабят свое влияние на сирийских курдов, то их присутствие на территории Сирии будет крайне неустойчивым, вплоть до того, что в перспективе, им придется уйти с территории арабской страны, уверен знаток.

Роль России в этом театре военно-политических действий будет только возрастать. В частности, Россия заинтересована в том, чтобы постепенно выдавливать США с территории, возвращать под контроль Дамаска территорию Ракки.

"При той степени разрушений и количестве жертв, которые составляют, по некоторым оценкам, не менее 20 тыс. мирного населения в Ракке, этот город придется восстанавливать, скорее только, Дамаску при финансовой помощи других государств. Но не США. Поэтому я не вижу никакой возможности для США в каком-либо разделе территории. Скорее только, первое, что произойдет, – это Штаты потеряют контроль над южной зоной деэскалации. Это в основном провинция Дераа. Поэтому будут просто поторапливать их уход с этой территории, а они будут цепляться за малейшую возможность на этой территории остаться", – предположил знаток в беседе с Накануне.RU.

Итак, при сохранении нынешнего курса США полностью потеряют контроль над территорией Сирии к концу 2018 года с вероятностью в 70%, уверен Владимир Евсеев.

Большая ближневосточная драма

Однако в новом году в более агрессивно могут столкнуться курды с турками. Журналист, автор программы "Агитация и пропаганда" Констнтин Семин считает возможным такой сценарий на 99%. Важно отметить, что это будет не отдельным конфликтом, а частью одной большой воронки, в которую втянуты и США, и саудиты, и в целом Ближний Восток. Соответственно, если в этом пожаре столкнутся какие-либо регулярные армии, то тогда весь регион загорится ярким пламенем.

"На Ближнем Востоке, конечно, имеется свое "ружье", и это "ружье" заряжено. Об этом говорит резко обострившийся политический кризис в Саудовской Аравии, об этом говорит ситуация в Сирии, которая не устраивает практически все стороны, вовлеченные в сирийскую драму. Она не устраивает и Турцию, и курдов, и США, не устраивает в особенности Израиль, который сейчас нос к носу столкнулся с Ираном. И то, что мы наблюдаем на протяжении последних нескольких лет даже не только в Сирии, но и по соседству в Йемене, уже является в некотором смысле прообразом этой ближневосточной войны.

Администрация Трампа, как известно, связана с огромным количеством обязательств, соглашений, неформальных контактов с ультраправыми в Израиле. А ультраправые в США и в Израиле – это, как всегда и везде, представители самой реакицонной прослойки капитала. Плюс, и те, и другие одержимы идеей строительства государства Великий Израиль. И по разным религиозным соображениям считают возможным начало большой войны для достижения этой цели. Это, конечно, никогда не было фактором, но это индикатор. То есть локальный конфликт уже идет, частями локального конфликта является и война в Сирии, и война в Йемене, и дестабилизация Ливана. Но когда друг против друга будут действовать регулярные армии, предположим, Саудовской Аравии и Израиля с одной стороны, и Ирана – с другой стороны, тогда [война и начнется]", – рассказал Константин Семин Накануне.RU.

Украинское затишье перед бурей

В новом 2018 году США могут все-таки подбить Порошенко к тому, чтобы он начал новое широкое наступление на народные республики Донбасса. Вероятность такого сценария – 50%, а точнее – "или-или", уверен Леонид Ивашов. Ситуация зависит от многих факторов, но все же такое развитие событий исключать нельзя, тем более на фоне усиливающегося внутреннего конфликта и на фоне новых решений по поставкам оружия от Вашингтона Киеву:

"Американцы, видимо, всё же решились на то, чтобы подтолкнуть Порошенко к активизации военных действий на Донбассе с тем, чтобы вовлечь активнее Россию и Европу в этот процесс. И вполне возможен вариант, что НАТОвские войска под каким-либо предлогом войдут на территорию Украины. Порошенко толкают к войне, но вопрос в том, как поведут себя европейцы – осознают ли они, что это американский вариант подавления своих европейских конкурентов?"

Однако временный руководитель киевской верхушки может усилить напряжение не только на территории республик, но и на территории Приднестровья, уверен политолог Александр Чачия. Запад давно не обращал внимания на этот регион, и то, как там сейчас развиваются события, может быть для него "слишком":

"Они давно на него не обращали внимание, а сейчас, я думаю, он будет актуален, если они решатся пойти на серьезное обострение отношений с Россией. В контексте событий на Украине, в контексте той политики, которую США ведут на Украине и в контексте еще и того, что в Молдавии серьезный рост пророссийских настроений последние годы у населения, мне представляется, что там им просто необходимо поджечь спичку".

Петра Порошенко "уходят" с поста

Наконец, самый возможный сценарий, который может случиться в 2018 году – это смена киевской верхушки. Порошенко, которого подпинывают на боестолкновения, может окончательно потерять свое место в конце зимы – начале весны нового года, уверен политолог Ростислав Ищенко. Эксперт отмечает, что вероятность этого сценария – 99%.

"В следующем – обязательно. Кто его сменит, сложно сказать – может быть, никто, они между собой ещё бороться будут. Там желающих два десятка, кто из них всем остальным горло перегрызёт или просто они будут воевать каждый на своей территории – предугадать невозможно. Но не Саакашвили – точно. Если Порошенко удастся додержаться до мая, то у него есть шанс и лето пересидеть, но я не думаю, что он до мая додержится", – рассказал Ростислав Ищенко .

Карабахский вопрос

Наименее вероятной конфликтной точкой можно считать Нагорный Карабах. Александр Чачия считает, что вероятность конфликта по этой линии лишь 20%. Однако, "оранжевые сценарии" все-таки возможны – если США будет крайне необходимо разжечь вокруг России точки напряжения, то эти 20% могут и сыграть, но все-таки серьезного, полномасштабного противостояния не предвидится. Причиной тому знаток называет не только политику России в отношении этого региона, но и политику других стран.

"Я думаю, что, если руководство России будет продолжать ту же разумную политику в отношении этих конфликтных регионов и сможет в чем-то договориться по каким-то проблемам в других регионах с американцами, то все будет тихо. Однако, тут еще вмешивается вопрос Турции. Турция сейчас заинтересована в хороших отношениях с Россией. И я глубоко убежден, что и России необходимо выстраивать хорошие отношения с турецким руководством. В рамках этих улучшающихся отношений обе стороны будут пытаться удержать ситуацию такой, какой она сложилась", – рассказал знаток в беседе с Накануне.RU.

Такие вероятные сценарии увидели эксперты, а как они будут развиваться – читайте на страницах Накануне.RU в новом 2018 году.

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