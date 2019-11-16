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"Такого хамства я еще не встречал". Бахматюк рассказал, как Богдан не давал ему поговорить с Зеленским
16.11.2019 10:34

Бывший хозяин обанкротившихся банков "Финансовая инициатива" и VAB Bank, хозяин агрохолдингов "Укрлендфарминг" и "Авангард" Олег Бахматюк рассказал в интервью "Стране" детали конфликта с главой Офиса президента Андреем Богданом.

"Такого хамства я еще не встречал". Бахматюк рассказал, как Богдан не давал ему поговорить с Зеленским

По словам бизнесмена, все началось на его встрече с президентом страны Владимиром Зеленским. Он утверждает, что вышел с инициативой, что за счет торгового конфликта между Китаем и Америкой у нашей страны есть возможность выйти на аграрный рынок Китая.

"Я знаю всех основных игроков на этом рынке, а они знают меня. Я показал модель, как мы можем завести в Украину 10 миллиардов долларов из Китая под поставки зерновых.

 

Мое предложение было следующего характера: "Уважаемые, смотрите. Я поработаю на государство, отбелю свою репутацию. Инвестирую в свою компанию, в том числе для решения проблемных вопросов по долгам перед государством".

 

На той встрече я четко увидел, что Богдану не понравился тот факт, что президент начал меня слушать" – говорит Бахматюк.

 

Бизнесмен говорит, что глава ОП "оберегает пространство президента" :

"Он перебивал, отвлекал от основных вещей.

 

Я старался вести разговор, но не получил ответной реакции.

 

Это было начало нелюбви Богдана ко мне. ",

По словам Бахматюка, сейчас в стране система доступа к президенту, как в Византии, персонифицирована на человеке, который не подпускает никого альтернативного:

"Я видел огромное количество людей, знаю всех президентов и премьеров Украины.

 

Мне кажется, я неплохо разбираюсь в людях. Но такого я еще не встречал. Это просто хамство.

 

Он говорил, что все мои слова ложь и ничем не подкреплены.

 

Дискуссия, как для этих кабинетов, велась в нетрадиционной форме.

 

Хотя я просто хотел быть услышанным".

Кроме того, после этого была еще одна встреча с участием Бахматюка и Богдана, на котором обсуждался вопрос выплаты бизнесменом долгов пред государством: "Там был и Касько (Виталий Касько, первый зам генпрокурора. – Ред.), Ковалив (Юлия Ковалив, заместитель главы Офиса президента - Ред.), Смирнов (Андрей Смирнов, заместитель главы Офиса президента - Ред.), Рожкова (Екатерина Рожкова, первый заместитель главы Нацбанка - Ред.), Рекрут (Светлана Рекрут, глава Фонда гарантирования вкладов - Ред.).

"Я рассказывал свое видение, свое предложение – сразу пятьсот миллионов и потом каждый год по миллиарду.

 

Но потом пришел Богдан и я понял, что он абсолютно не настроен на разговор.

 

Типа, все, что я говорю – ложь и неважно", - рассказал Бахматюк.

Полную версию интервью бизнесмена "Стране" читайте здесь.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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