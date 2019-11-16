|"Такого хамства я еще не встречал". Бахматюк рассказал, как Богдан не давал ему поговорить с Зеленским
|16.11.2019 10:34
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Бывший хозяин обанкротившихся банков "Финансовая инициатива" и VAB Bank, хозяин агрохолдингов "Укрлендфарминг" и "Авангард" Олег Бахматюк рассказал в
По словам бизнесмена, все началось на его встрече с президентом страны Владимиром Зеленским. Он утверждает, что вышел с инициативой, что за счет торгового конфликта между Китаем и Америкой у нашей страны есть возможность выйти на аграрный рынок Китая.
Бизнесмен говорит, что глава ОП "оберегает пространство президента" :
По словам Бахматюка, сейчас в стране система доступа к президенту, как в Византии, персонифицирована на человеке, который не подпускает никого альтернативного:
Кроме того, после этого была еще одна встреча с участием Бахматюка и Богдана, на котором обсуждался вопрос выплаты бизнесменом долгов пред государством: "Там был и Касько (Виталий Касько, первый зам генпрокурора. – Ред.), Ковалив (Юлия Ковалив, заместитель главы Офиса президента - Ред.), Смирнов (Андрей Смирнов, заместитель главы Офиса президента - Ред.), Рожкова (Екатерина Рожкова, первый заместитель главы Нацбанка - Ред.), Рекрут (Светлана Рекрут, глава Фонда гарантирования вкладов - Ред.).
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