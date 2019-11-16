Закон об оперативно-розыскных подразделениях ГПСУ передали на подпись Зеленскому - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Закон об оперативно-розыскных подразделениях ГПСУ передали на подпись Зеленскому
16.11.2019 10:42
Закон об оперативно-розыскных подразделениях ГПСУ передали на подпись Зеленскому
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
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