Запорожский ЖРК намерен направить на дивиденды 850 млн грн прибыли за 2014г Акционеры предприятия с иностранными инвестициями в форме ЧАО "Запорожский железорудный комбинат" (ЗЖРК) намерены рассмотреть порядок распределения прибыли за 2014 год и принять решение о выплате дивидендов. Официальное объявление о проведении 30 января внеочередного собрания акционеров распространила словацкая фирма Minerfin, a.s., владеющая 51,1697% акций предприятия. Согласно проектам решений собрания, копиями которых располагает агентство "Интерфакс-Украина", из чистой прибыли за 2014 год в размере 1 млрд 129,124 млн грн направить на выплату дивидендов 850 млн грн, или 7,573319 грн на 1 простую именную акцию. Кроме того, оставить нераспределенной 279,124 млн грн чистой прибыли. На собрании акционеры также намерены переизбрать набсовет компании, внести изменения в устав, ликвидировать ревизионную комиссию и дать согласие на заключение значительных сделок. ЗЖРК разрабатывает Южно-Билозерское и Переверзевское железорудные месторождения и производит товарную железную руду. По данным депозитариев на 3-й квартал 2017 года, основными акционерами ЧАО являются словацкая фирма Minerfin, a.s. - 51,1697%, меткомбинат "Запорожсталь" - 29,5193% и чешская KSK Consulting, a.s. - 19,0632%. Уставный капитал предприятия составляет 112,236 млн грн, номинал акции – 1 грн. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



