В 2018 году холдинговая компания "Киевгорстрой" планирует начать семь новых объектов. Об этом сообщил председатель правления - президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир, говоря об успехах и достижениях уходящего, передает

"В 2018 начнем 7 новых объектов. Как минимум. Это примерно 450 тыс. квадратных метров. Кроме того, в приоритетах команды - развитие компании, увеличение финансовых показателей, стабильная ежегодная выплата дивидендов акционерам и планомерная ежедневная работа, чтобы у каждого украинца было свое жилье", - сказал И.Кушнир.

Напомним, по итогам 2017 года компания ввела в эксплуатацию более 300 тыс. квадратных метров. Это и крупные жилые комплексы, и точечные новостройки. Также в 2017 году "Киевгорстрой" начал несколько крупных проектов - Mirax, Манхэттен, Каховскую и "Медовый".

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