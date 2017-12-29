Присмотрю за квартирой: стало известно о новой коварной схеме мошенников из Донецка По теме: В Донецке мошенники запустили новую схему, по которой отбирают квартиры у доверчивых жителей. Об этом сообщил известный украинский врач Александр Чернов на своей странице в социальной сети , передает "Новая волна услуг в ОРДЛО от "немолодых милых женщин". "Присмотрю за (пока) вашей квартирой в ОРДЛО за право пожить в ней, еще и сама квартплату оплачу"... Но! Потом в определенный момент вы, если и вернетесь в ОРДЛО, то уже не в вашу, а в по ряду "официально разрешенных" оккупационными властями причин "национализированную" квартиру со, скорее только, новыми хозяевами и жильцами!" - пишет он.











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