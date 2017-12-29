Беспилотник осуществлял сбор разведывательной информации по маршруту Зайцево — Кодыма – Семигорье

Украинские военные сбили в зоне проведения антитеррористической операции беспилотный летательный аппарат (БПЛА) противника «Орлан-10», который осуществлял сбор информации разведывательного характера, сообщил пресс-центр штаба АТО, информирует еizvestia.com.

«28 декабря около 22:00 средствами противовоздушной обороны Воздушных сил Вооруженных сил Украины первой ракетой был сбит беспилотный летательный аппарат противника «Орлан-10″. Вражеский беспилотник осуществлял сбор разведывательной информации по маршруту Зайцево — Кодыма – Семигорье», — говорится в сообщении пресс-центра на странице в Фейсбуке в пятницу.

В штабе подчеркнули, что этот факт – очередное доказательство грубых нарушений противником новогодне-рождественского перемирия и Минских договоренностей, так как применение беспилотных летательных аппаратов запрещено.

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