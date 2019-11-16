Источник из Офисе Президента Украины сообщает, что Украина, Германия и Франция решили публично навязать России дату встречи в Нормандском формате. Об этом сообщает телеграм-канал Легитимный. "Это игра на опережения, все устали от политики россиян, которые не хотели даже обсуждать дату встречи «нормандской четверки», пока не утвердят итоговый документ. Итоговый документ так и не утвержден сейчас, но дату уже озвучили, если россияне откажутся, то все начнут их обвинять в срыве данной "мирной встречи".

Сейчас в Кремле вырабатывают заявления, следовательно поводу. Ведутся переговоры по закрытым каналам, Россия требует не вносить вопрос Крыма на эту встречу, а также обсудить на этой встречи "газовый кейс". - Говорится в сообщении. "Пока подтверждения и комментариев из Кремля не последовало, следовательно есть только определённая вероятность, что встреча состоится. Причина проста: не совсем понятно, что имел ввиду Елисейский дворец под «новой последовательностью». Есть догадка, что это, по-видимому, какое-то ноу-хау Зеленского, убедившего Макрона, что он самый усердный сторонник мира на Донбассе, только вот надо бы поправить некоторые пункты и всё тогда получится. Выглядит наивно, особенно с учётом того, что, в отличии от «Минска», где проходили жаркие дискуссии (первая встреча длилась 17 часов), Нормандский формат — это, по сути, формальность, когда итоговое решение готовится и согласовывается командами до запятой и заранее, а на самой встрече лишь озвучивается и фиксируется достигнутый (или не достигнутый) прогресс и протоколируются короткие мнения сторон. Никакой «новой последовательности» в Париже не будет, кто бы за ней ни стоял, хотя бы и все трое, кроме Путина, который конечно не допустит отхода от ранее достигнутых соглашений и, если понадобится, доходчиво объяснит своим визави, почему будет так, а не иначе. Впрочем, до этого вряд ли дойдёт по вышеприведённой причине: встреча готовится заранее, в том числе и итоговое решение. В противном случае, просто ничего не состоится, о чём, кстати, говорит отсутствующий пока комментарий Кремля, видимо пытающегося добиться сначала разъяснения сентенции «новая последовательность» и лишь затем дать или не дать согласие на встречу. Таким образом, подчеркну: при любом раскладе есть пока только вероятность, что мечта Зеленского «посмотреть в глаза Путину» сбудется. Остальные мечты рекомендуется забыть и более никогда не вспоминать. Себе дороже. P.S.: если встреча, всё-таки, состоится, главное для Зеленского — не сильно волновать бабушку Меркель, иначе на виду только мира получит мастер-класс, как надо мужчине вести себя с женщиной, которой на твоих глазах стало плохо." - Заявил российский публицист Александр Дубровский. Участники встречи в нормандском формате согласовали дату саммита 9 декабря в Париже. Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского по итогам его телефонного разговора с главой Франции Эмманюэлем Макроном. "Президент Франции подчеркнул, что Украина выполнила все необходимые условия для того, чтобы саммит в нормандском формате состоялся. В результате, всеми сторонами согласована дата его проведения - 9 декабря в Париже", - говорится в сообщении. Отмечается, что главы Украины и Франции скоординировали подготовку содержательного наполнения встречи на высшем уровне. Зеленский проинформировал Макрона об актуальной ситуации с безопасностью в Донбассе. По словам Макрона, Украина может и дальше рассчитывать на поддержку Франции во всех вопросах. Кроме того, стороны обсудили экономическое сотрудничество двух стран и договорились продолжить двусторонний разговор во время официального визита президента Французской Республики в Украину. В пятницу, 15 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в Telegram. Также в ОП подтвердили, что встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в нормандской формате состоится 9 декабря. Подробности разговора двух лидеров пока не сообщаются. Ангела Меркель примет участие в саммите нормандской четверки 9 декабря в Париже. Об этом заявили в Кабмине ФРГ, передает РИА "Новости" . "Мы можем подтвердить, что саммит в так называемом нормандском формате (Германия, Франция, Украина и Россия) должен состояться 9 декабря в Париже и канцлер примет в нем участие", - заявили в Кабмине ФРГ. На встрече "нормандской четверки" 9 декабря в Париже лидеры стран обсудят проблему особого статуса Донбасса с его закреплением в Конституции Украины, а также вопросы безопасности, амнистии и выборов. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники в российских госструктурах. Вопросы безопасности касаются дальнейшего разведения сил и средств на новых участках линии соприкосновения на Донбассе. В вопросе амнистии, по словам собеседника газеты, российская сторона намерена настаивать на ее закреплении в законодательстве с запретом преследования людей в связи с конфликтом в Донбассе. Помимо этого, в политический блок вопросов войдет "модальность проведения выборов", но эта тема, как отметил источник, очень сложна из-за множества спорных моментов. В рамках экономического блока, как сообщают источники, стороны могут обсудить возможность снятия финансовой и транспортной блокады с "ДНР" и "ЛНР", чтобы туда могли свободно проезжать поезда, автобусы и грузовики. В гуманитарный блок вопросов могут быть включены обмен пленными и восстановление инфраструктуры. Власти Украины должны продлить срок действия закона об особом статусе Донбасса, если они желают результативного проведения саммита лидеров стран "нормандской четверки". Такое мнение высказал глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. "Украина подписала подтверждение "формулы Штайнмайера", но возникает другой вопрос: "Закон об особом статусе Донбасса, который именуется "Об особенностях местного самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской областей", прекращает действие ровно через полтора месяца, 31 декабря", - отметил Медведчук. Политик напомнил, что этот закон лежит в основе "формулы Штайнмайера". Он высказал опасения, что действие этого правового акта не будет продлено, так как президент Украины Владимир Зеленский и руководство Верховной рады заявляют о планах разработки нового закона о статусе Донбасса. При этом, по словам Медведчука, украинская власть игнорирует тот факт, что вопрос об особом статусе был разрешен на нормативно-правовом уровне, закреплен в минских соглашениях, а также в заявлении стран "нормандской четверки" и в резолюции Совета Безопасности ООН, подтверждающих эти соглашения. Медведчук напомнил, что необходимость закрепления особого статуса Донбасса в законодательстве Украины обсуждалась в понедельник в телефонном разговоре президента России Владимира Путина м канцлера ФРГ Ангелы Меркель. В связи с позицией Киева по закону об особом статусе руководитель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" поставил под сомнение утверждения Дарьи Олифер - пресс-секретаря представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы о том, что Украина выполнила свои обязательства по "формуле Штайнмайера" и сняла препятствия для проведения саммита "нормандской четверки". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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