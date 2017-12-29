Экс-командир батальона боевиков "Восток" на Донбассе, прежний "секретарь совбеза ДНР" Александр Ходаковский заявил, что Минские соглашения по факту мертвы, а отношения донецких боевиков с Киевом регламентируются сейчас "локальной войной". Ходаковский: "Минск" умер своей смертью Фото: ЕРА По словам Ходаковского, боевики "ДНР" "никогда не уповали на "Минск", и последние, кто хотел бы, чтобы он был реализован в полном объеме, так как это означало бы наше возвращение в Украину".В то же время Ходаковский добавил, что "запрос" на Минские соглашения в определенное время был, так как "ситуация тогда зашла в глубокий тупик и нужно было переходить к дипломатическим методам решения конфликта".Боевик "ДНР" рассказал, что "поскольку "Минск" появился на свет, Россия, несмотря на все упреки и претензии со стороны США, доиграла его до конца". По его словам, "Украину вынудили принять целый список пунктов и в правильной правовой последовательности: амнистия, самостоятельный статус, сохранение самоуправления".Ходаковский добавил, что "отказ Украины от их реализации зафиксирован де-юре, так что "Минск" умер своей смертью". По его словам, "другие договоренности пока не сформулированы".На вопрос, чем сейчас боевики "ДНР" регламентируют "свои отношения с Украиной", Ходаковский ответил: "Войной. Локальной войной".Он добавил, что в Донецке понимают "уязвимость от оружия нового поколения, которое предлагает Украине США, но это вопрос политический и еще один способ давления на Россию, помимо санкций".Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Минские соглашения, регламентирующие согласие конфликта на Донбассе, были подписаны в феврале 2015 года. Они предполагают прекращение огня, отвод тяжелой техники от линии соприкосновения, освобождение всех удерживаемых лиц, а также восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины в Донецкой и Луганской областях. Ни один пункт соглашений полностью пока не выполнен. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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