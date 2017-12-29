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Боевик "ДНР" Ходаковский: Мы последние, кто хотел бы, чтобы Минск был реализован в полном объеме
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29.12.2017 13:56
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Экс-командир батальона боевиков "Восток" на Донбассе, прежний
"секретарь совбеза ДНР" Александр Ходаковский заявил, что Минские
соглашения по факту мертвы, а отношения донецких боевиков с Киевом
регламентируются сейчас "локальной войной". Ходаковский: "Минск"
умер своей смертью Фото: ЕРА По словам Ходаковского, боевики "ДНР"
"никогда не уповали на "Минск", и последние, кто хотел бы, чтобы он
был реализован в полном объеме, так как это означало бы наше
возвращение в Украину".В то же время Ходаковский добавил, что
"запрос" на Минские соглашения в определенное время был, так как
"ситуация тогда зашла в глубокий тупик и нужно было переходить к
дипломатическим методам решения конфликта".Боевик "ДНР" рассказал,
что "поскольку "Минск" появился на свет, Россия, несмотря на все
упреки и претензии со стороны США, доиграла его до конца". По его
словам, "Украину вынудили принять целый список пунктов и в
правильной правовой последовательности: амнистия, самостоятельный
статус, сохранение самоуправления".Ходаковский добавил, что "отказ
Украины от их реализации зафиксирован де-юре, так что "Минск" умер
своей смертью". По его словам, "другие договоренности пока не
сформулированы".На вопрос, чем сейчас боевики "ДНР" регламентируют
"свои отношения с Украиной", Ходаковский ответил: "Войной.
Локальной войной".Он добавил, что в Донецке понимают "уязвимость от
оружия нового поколения, которое предлагает Украине США, но это
вопрос политический и еще один способ давления на Россию, помимо
санкций".Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в
апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами
Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть
Донецкой и Луганской областей.Минские соглашения, регламентирующие
согласие конфликта на Донбассе, были подписаны в феврале 2015
года. Они предполагают прекращение огня, отвод тяжелой техники от
линии соприкосновения, освобождение всех удерживаемых лиц, а также
восстановление полного контроля над государственной границей со
стороны правительства Украины в Донецкой и Луганской областях. Ни
один пункт соглашений полностью пока не выполнен.
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