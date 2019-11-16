Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отреагировал на показания Мари Йованович в Конгрессе относительно его причастности к коррупционной деятельности и заявил, что она врет и Луценко может доказать ложь. Об этом он написал в Facebook.

Старший научный сотрудник Атлантического совета Адриан Каратницкий написал на своей странице в Facebook, что "Мари Йованович участвует в клеветнической кампании героя Майдана и бывшего политзаключенного Юрия Луценко. Если у нее есть доказательства его коррупции, она должна предъявить их".

В комментариях к посту экс-глава ГПУ заявил, что Йованович врет и у него есть доказательства этого.

Напомним, вчера, 15 ноября Мари Йованович свидетельствовала в Конгрессе по делу об импичменте Трампа. По ее словам, в Украине в целенаправленной кампании против нее, принимали участие экс-генеральный прокурор Юрий Луценко и его предшественник Виктор Шокин.

По версии Йованович, президент Владимир Зеленский говорил, что после выборов скорее только его заменит - потому что Луценко имел репутацию коррумпированного чиновника. В ходе выступления Йованович опровергла обвинения Луценко в том, что она якобы передала указания не преследовать некоторых людей. "Обвинения в том, что я распространяла список тех, кого нельзя преследовать, были выдумкой. Луценко, прежний генпрокурор Украины, выдвинувший это утверждение, признал, что список не существовал", — сказала экс-посол.

Президент США Дональд Трамп высказал слова критики в адрес бывшего посла США в Украине Мари Йованович. Об этом он написал на своей странице в Твиттере.

По его мнению, где бы ни работала Йованович, там все было плохо. "Она начала в Сомали, и как это прошло?" — написал он.

Кроме того, Трамп отметил, что президент Украины Владимир Зеленский плохо отзывался о ее работе во время телефонного разговора.

Такое заявление Трамп сделал после того, как бывший посол дала показания в Когрессе по делу об импичменте.

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