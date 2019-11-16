|Луценко заявил, что Йованович соврала под присягой и у него есть доказательства этого
|16.11.2019 11:47
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Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отреагировал на показания Мари Йованович в Конгрессе относительно его причастности к коррупционной деятельности и заявил, что она врет и Луценко может доказать ложь. Об этом он написал в Facebook.
Старший научный сотрудник Атлантического совета Адриан Каратницкий написал на своей странице в Facebook, что "Мари Йованович участвует в клеветнической кампании героя Майдана и бывшего политзаключенного Юрия Луценко. Если у нее есть доказательства его коррупции, она должна предъявить их".
В комментариях к посту экс-глава ГПУ заявил, что Йованович врет и у него есть доказательства этого.
Напомним, вчера, 15 ноября Мари Йованович свидетельствовала в Конгрессе по делу об импичменте Трампа. По ее словам, в Украине в целенаправленной кампании против нее, принимали участие экс-генеральный прокурор Юрий Луценко и его предшественник Виктор Шокин.
Президент США Дональд Трамп высказал слова критики в адрес бывшего посла США в Украине Мари Йованович. Об этом он написал на своей странице в Твиттере.
По его мнению, где бы ни работала Йованович, там все было плохо. "Она начала в Сомали, и как это прошло?" — написал он.
Кроме того, Трамп отметил, что президент Украины Владимир Зеленский плохо отзывался о ее работе во время телефонного разговора.
Такое заявление Трамп сделал после того, как бывший посол дала показания в Когрессе по делу об импичменте.