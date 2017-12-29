"Укроборонпром": ГОЗ-2017 выполнен на 100%, в общем объеме поставок доля нового вооружения составила 56%

Предприятия-участники госконцерна "Укроборонпром" в 2017 году обеспечили 100%-ное выполнение гособоронзаказа (ГОЗ), в общем объеме обеспеченных в рамках ГОЗ поставок вооружения и военной техники (ВВТ) в армию и силовым структурам 56% составили новые вооружения, сообщила пресс-служба госконцерна в пятницу.

По ее данным, в 2017 году в интересах ВСУ, Нацгвардии, других силовых структур в рамках выполнения ГОЗ предприятия госконцерна произвели и поставили 3673 ед. военной техники, из них 2053 ед. - совершенно новое и модернизированное вооружение.

Как уточняют в госконцерне, в 2017 году рамках ГОЗ украинским военным были поставлены, в том числе, танки, БМП, самолеты, артиллерия, противотанковые ракетные комплексы (ПТРК), средства противовоздушной обороны (ПВО). В их числе - более чем 50 ед. танков "Булат", несколько десятков БТР-4 и БТР-3, новые РЛС, средства РЭБ, высокоточное ракетное вооружение.

Как отмечают в "Укроборонпроме", принятие на вооружение ВСУ в 2017 году легкого ПТРК "Корсар" дальностью 2,5 км разработки входящего в госконцерн ГККБ "Луч" обеспечило возможность развертывания серийного производства этого нового противотанкового вооружения.

"В целом только за этот год на вооружение украинской армии было принято более 10 видов вооружения и военной техники, которая было создана предприятиями "Укроборонпрома", - сообщает пресс-служба.

В состав созданного в 2010 году указом президента "Укроборонпрома" на сегодня входят более 130 предприятий украинского ОПК, включая госкомпанию "Укспецэкспорт" и ее дочерние предприятия. В соответствии с принятым Верховной Радой в июне 2011 года законом, "Укроборонпром" вместе с правительством обеспечивает управление объектами госсобственности в ОПК.