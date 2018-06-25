Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий за июнь 2018 года. На их обеспечение направлено 29 млрд 852,8 млн гривен, передает со ссылкой на сообщение Пенсионного фонда.

“25 июня 2018 года, в соответствии с графиком подневного финансирования пенсионных выплат, Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсий за текущий месяц. На их обеспечение направлено 29 852,8 млн гривен”, - рассказали в ПФУ.

Напомним, с 1 июля минимальная пенсия вырастет до 1 435 грн, а максимальная — до 14 350 грн.

Кроме того, ранее сообщалось, что после 1 июля повышены пенсии получат более 813 тысяч украинцев. А для обеспечения выплаты повышенных пенсий дополнительно будут тратить 70 млн грн в месяц.

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