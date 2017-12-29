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НБУ установил курс гривны до 3 января
29.12.2017 14:02

До 3 января 2018 года включительно будет действовать официальный курс гривни к иностранным валютам, установленный Нацбанком 28 декабря 2017 года, передает со ссылкой на пресс-службу НБУ.

“С 29 декабря 2017 года по 3 января 2018 года включительно будет действовать официальный курс гривни к иностранным валютам и банковским металлам, установленный Национальным банком Украины 28 декабря 2017 года”, — говорится в сообщении.

Согласно информации НБУ, основные курсы валют установленные на 28 декабря составляют:

  • 27,94 грн за доллар;
  • 33,24 грн за евро;
  • 0,48 грн за российский рубль;
  • 37,52 грн за фунт стерлингов.

Напомним, Нацбанк определил порядок работы системы электронных платежей (СЭП) и порядок работы банковской системы Украины в период новогодних праздников.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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