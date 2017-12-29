|НБУ установил курс гривны до 3 января
|29.12.2017 14:02
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До 3 января 2018 года включительно будет действовать официальный курс гривни к иностранным валютам, установленный Нацбанком 28 декабря 2017 года, передает со ссылкой на пресс-службу НБУ.
“С 29 декабря 2017 года по 3 января 2018 года включительно будет действовать официальный курс гривни к иностранным валютам и банковским металлам, установленный Национальным банком Украины 28 декабря 2017 года”, — говорится в сообщении.
Согласно информации НБУ, основные курсы валют установленные на 28 декабря составляют:
Напомним, Нацбанк определил порядок работы системы электронных платежей (СЭП) и порядок работы банковской системы Украины в период новогодних праздников.
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