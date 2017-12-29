Геращенко жалеет, что не является генпрокурором, так как не может в связи с этим посадить Добкина.

28 декабря народный депутат Украины от Оппозиционного блока Михаил Добкин и народный депутат от «Народного фронта», член коллегии МВД Антон Геращенко поспорили в эфире «112 Украина», информирует еizvestia.com.

Добкин посоветовал собеседнику не настраивать против себя адвокатов, так как они ему «очень скоро пригодятся».

Он также обратился к Геращенко, чтобы тот попросил генпрокурора Юрия Луценко быстрее передать дело в отношении него в суд. Член коллегии МВД назвал просьбу абсурдной, так как не является сотрудником ГПУ.

«А вы что, являетесь сотрудником МВД? Но при этом вы комментируете любое резонансное событие от имени МВД в нашей стране вместе со своим другом-близнецом Шкиряком (советником главы МВД Зоряном Шкиряком. – ред.) и даете указания сотрудникам полиции. Вы, кстати, за это будете отвечать. Я лично прослежу через год, чтобы вас за это посадили далеко», – заявил Добкин.

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Геращенко ответил, что жалеет, что не является генпрокурором, так как не может в связи с этим посадить Добкина.

Последнему вменяют сговор с целью завладения 78 га земли в Харькове стоимостью более 220 млн грн. В прокуратуре считают, что в 2008 году, находясь на посту председателя Харьковского городского совета, Добкин способствовал незаконному отчуждению земель в интересах жилищно-строительных кооперативов «Авантаж» и «Жилстрой-1». Харьковское издание «Объектив» пишет, что «Авантаж» получил 12 площадок, «Жилстрой-1» – 24, на многих из них уже построили жилые многоэтажные дома.

13 июля Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Добкина.

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18 июля Печерский райсуд Киева избрал Добкину меру пресечения в виде ареста на два месяца с правом выйти под залог в 50 млн грн.

Нардеп от Оппозиционного блока Вадим Новинский и сопредседатель партии Борис Колесников внесли за Добкина залог в размере 50 млн грн. Новинский внес 30 млн грн, а Колесников – 20 млн грн.

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