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Грицак заявил, что боевики переправляют украинских заложников в Россию
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29.12.2017 14:04
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Служба безопасности Украины задержала боевика, который принимал
участие в конвоировании на территорию РФ удерживаемых
военнослужащих Вооруженных сил Украины, сообщил глава ведомства
Василий Грицак. Ранее Грицак заявил, что 103 украинца все еще
остаются в заложниках у боевиков "ЛДНР" По его словам, на
территории РФ находятся многие из тех, кого в Украине считают без
вести пропавшими.Грицак рассказал, что СБУ задержала боевика при
попытке пересечения линии столкновения на Донбассе."Этот человек
принимал непосредственное участие в удержании и пытках пленных,
вооруженном штурме админзданий в Должанске (Луганская
область. – ), в том числе пограничного отряда, конвоировании
по указанию российских кураторов военнопленных Вооруженных сил
Украины на территорию РФ", – сообщил глава СБУ.Он добавил, что по
официальной информации, на территории России находится 10 незаконно
удерживаемых или осужденных граждан Украины."Мы подозреваем, что
многие из этих 402-х, которых мы считаем без вести пропавшими,
могут находиться на территории Российской Федерации, или, как они
говорят, "союзных республик", – отметил Грицак.27 декабря Грицак
заявил, что 103 украинца все еще остаются в заложниках у боевиков
"ЛДНР", десятки удерживаются в России. 402 человека считаются без
вести пропавшими.
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