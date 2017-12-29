Служба безопасности Украины задержала боевика, который принимал участие в конвоировании на территорию РФ удерживаемых военнослужащих Вооруженных сил Украины, сообщил глава ведомства Василий Грицак. Ранее Грицак заявил, что 103 украинца все еще остаются в заложниках у боевиков "ЛДНР" По его словам, на территории РФ находятся многие из тех, кого в Украине считают без вести пропавшими.Грицак рассказал, что СБУ задержала боевика при попытке пересечения линии столкновения на Донбассе."Этот человек принимал непосредственное участие в удержании и пытках пленных, вооруженном штурме админзданий в Должанске (Луганская область. – ), в том числе пограничного отряда, конвоировании по указанию российских кураторов военнопленных Вооруженных сил Украины на территорию РФ", – сообщил глава СБУ.Он добавил, что по официальной информации, на территории России находится 10 незаконно удерживаемых или осужденных граждан Украины."Мы подозреваем, что многие из этих 402-х, которых мы считаем без вести пропавшими, могут находиться на территории Российской Федерации, или, как они говорят, "союзных республик", – отметил Грицак.27 декабря Грицак заявил, что 103 украинца все еще остаются в заложниках у боевиков "ЛДНР", десятки удерживаются в России. 402 человека считаются без вести пропавшими. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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