Специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер считает парадоксом обсуждения российской стороной поставок оружия для украинских военных и при этом говорят, что военных РФ на Донбассе нет. Об этом американский дипломат рассказал в интервью радиостанции Эхо Москвы.

"Конечно, это противоречие. И русские, конечно же, знают, что они есть в Украине. И они знают, что они делают", – заявил Волкер.

По словам дипломата, при наличии "доброй воли с обеих сторон" и с помощью миротворцев Минские соглашения можно было бы выполнить, вплоть до закрепления в Конституции "особого статуса" ныне оккупированной части Донбасса.

"Основы здесь следующие: прекращение огня, отведение тяжелых вооружений, доступ наблюдателей на территорию и их защита, проведение местных выборов, амнистия, специальный статус для этой части Украины, который затем признается Конституцией. Это все достижимо и выполнимо", – считает он.

Волкер полагает, что "окно возможностей" для урегулирования открывают также выборы президента в России, "когда это может быть в интересах РФ решить, наконец, вопрос по Донбассу".

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