АМКУ подтвердил штраф "Лакталис-Украина" на 34 млн грн

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) подтвердил штраф в размере на 34 млн грн, наложенный в 2013 году на компанию "Лакталис-Украина" (Киев) за размещение неполной информации на упаковке продукта.

Согласно информации на сайте АМКУ, ведомство оставило решение Временной административной коллегии Антимонопольного комитета Украины от 5 сентября 2013 года №15-р/тку по делу №16-04/02.13 без изменений.

При этом действия "Лакталис-Украина" по размещению на этикетке творожного крема торговой марки President надписи "творог" признаются нарушением статьи 151 закона Украины "О защите от недобросовестной конкуренции", в виде распространения информации, вводящей потребителей в заблуждение путем предоставления неполных сведений относительно товара, которые могут повлиять на намерения по его приобретению.

АМКУ также обязало ДП "Лакталис-Украина" в двухмесячный срок со дня получения этого решения привести информацию, размещенную на упаковке товара в соответствие с характеристиками продукта.

Французская Группа Lactalis по производству молочной продукции представлена 237 заводами в 42 странах.

Lactalis Groupe владеет в Украине двумя молокоперерабатывающими заводами в Николаевской и Днепропетровской областях. Компания выпускает продукцию под торговыми марками President, Lactel, "Дольче", "Фанни", "Лактония" и др.