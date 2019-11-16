Украинский броневик нового поколения
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16.11.2019
Україна
Дмитрий Дятлов, Валентин Карминский
34
Метки: Минобороны, военная техника, Дмитрий Дятлов, бронеавтомобили, Новатор.
Украинский броневик нового поколения
Министерство обороны Украины получило партию специализированных бронированных автомобилей «Новатор». Эти современные бронемашины разработаны и произведены компанией «Украинская бронетехника» по заказу оборонного ведомства. «Новатор» сконструирован с учетом самых современных требований к технике подразделений специального назначения с использованием шасси, приспособленного к эксплуатации в сложных условиях бездорожья с колесной формулой 4×4 и 6,7-литровым турбодизельным двигателем. Автомобиль полной массой 8845 кг способен преодолевать водные преграды глубиной до 0,7 м и подъем 60%, а также развивать скорость по шоссе от 140 до 170 км/ч в зависимости от типа двигателя. К разработке и последующим модернизациям СБА «Новатор» привлекались офицеры и бойцы ВСУ – Морской пехоты, Десантно-штурмовых войск, Сил специальных операций и Войсковой разведки Сухопутных войск, а также офицеры спецподразделения СБУ «Альфа», Государственной пограничной службы и спецподразделения Национальной полиции КОРД. Одновременно с передачей заказа была проведена демонстрация СБА «Новатор» с боевым модулем «Ива», оснащенным пулеметом калибра 12,7 мм.