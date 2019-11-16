Потом случилась действительно долгая история с фильмом, снятым Карой по роману М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Мистический роман мечтали экранизировать Федерико Феллини и Элем Климов, однако две по-разному удачные экранизации сделали два уроженца УССР – Кара и Бортко.

Большой роман Кара уложил в три (а потом и два) часа. Он привлёк на главные роли целый сонм отечественных кинозвезд: Маргарита – А. Вертинская, Воланд – В. Гафт, Иешуа – Н. Бурляев, Пилат – М. Ульянов, Мастер – В. Раков, Коровьев-Фагот – А. Филиппенко, Гелла – А. Захарова, Иван Бездомный – С. Гармаш (дебют артиста в большой роли), Левий Матвей – Л. Дуров, Иосиф Каифа – В. Шалевич, Иуда – И. Верник.

Появление на воландовом балу Ленина, Сталина и Гитлера критик М. Трофименков из «Коммерсанта» в 2011 году назвал рудиментом перестроечной заполошности. Добавим, что у Кары на балу Воланда появляются также кардинал Ришелье, Петр I, Каиафа, Наполеон, Мазепа.

Режиссер утверждал, что Булгаков был настолько провидцем, что, пожалуй, присутствовал при разговоре Понтия Пилата с Иешуа. Также Ю. Кара говорил, что считает эту работу в своей творческой биографии главной.

Режиссер рассказывал: «Вот, например, роль Воланда, которую в результате сыграл Валентин Гафт. С одной стороны, я с Гафтом уже в двух картинах работал – “Воры в законе”, “Пиры Валтасара” – и рассчитывал на него. Но были у меня еще кандидаты. Хотел пробовать Евгения Евстигнеева – но он улетел в Лондон на операцию и там умер. Кстати, очень просился Станислав Говорухин, уверяя, что роль – прямо его. Но я уже должен был снимать Гафта. А я если пообещал артисту, то его не предаю. Вот я утвердил Алексея Петренко на роль Сталина в “Пирах Валтасара”. А Евгений Александрович Евстигнеев стал меня просить: “Дай я Сталина сыграю. Я знаю, как его играть”. Но я ответил: нет, уже с Алексеем Васильевичем всё решил. Но мне до сих пор любопытно – а как бы Евстигнеев Сталина сыграл?»

Конечно, если бы фильм вышел вовремя, в 1994-м, это была бы социальная и эстетическая «бомба». Но он из-за конфликта продюсеров с правонаследниками пролежал на полке до 2011-го, почти 18 лет, и кое-что утратил – может быть, изменился эстетический язык кино, а может, нерв эпохи стал иным. Правда, Армен Джигарханян заметил, что фильм за эти годы настоялся как вино и вышел именно когда нужно.

Запоздание возникло сначала из-за разногласий режиссёра и продюсеров – фирмы «ТАМП», владеющей правами на фильм, а позднее – из-за претензий потомков третьей жены писателя Е.С. Булгаковой (Шиловской), которым принадлежат имущественные авторские права на роман (данная точка зрения оспаривается создателями фильма).

Режиссёрская версия фильма составляла 3 часа 20 минут, однако по требованию продюсеров, к сожалению, была сокращена до двух часов, ради чего режиссёру пришлось убрать многие сюжетные линии, в результате недовольными остались, разумеется, также актёры.

Фильм получил в 2012 году целую «стаю», а именно шесть «Золотых орлов» на одноимённом фестивале в Москве. В частности, были отмечены Н. Бурляев (лучшая мужская роль второго плана; сам актёр высказывался противоречиво – и называл роль лучшей в своей жизни, и стыдился ее), а также Альфред Шнитке (посмертно) и Андрей Шнитке за лучшую музыку к фильму.

Параллельно с работой в большом кино Кара принимал участие в создании юмористических роликов для тележурнала «Ералаш», работал в рекламном направлении.

Появлялся в кинофильмах в эпизодических ролях.

Резонанс в СМИ вызвал его конфликт с Российским космическим агентством, которое не пустило актёра Владимира Стеклова сниматься в космосе в фильме «Приз – полёт в космос» по мотивам романа Чингиза Айтматова «Тавро Кассандры».

При съемках в 2007 году картины «Королёв» с Сергеем Астаховым в главной роли постановщик использовал книгу «Отец» дочери исследователя, Натальи Королёвой. Через год фильм получил приз Гильдии кинорежиссёров России на XIV МФ фильмов о правах человека «Сталкер» в Москве.

В 2009 году режиссер снял фильм «Гамлет. XXI век». Автор перенес действие шекспировской пьесы, её идеи и страсти в современные реалии, поместив известную сюжетную канву в московские клубы – резиденцией Гамлета стало ночное заведение «Rай». На фестивале в Благовещенске «Амурская осень» Гела Месхи, молодой исполнитель роли Гамлета, получил приз за лучшую мужскую роль. Гертруду убедительно сыграла Евгения Крюкова.

В этой ленте в образе Офелии дебютировала дочь постановщика Юлия, выпускница журфака МГУ. Режиссёр рассказывал: «На самом деле я давно предлагал Юле поработать со мной, но она всё время отказывалась. Но когда зашел разговор о Гамлете, она вдруг сама попросилась на пробы. Более того, дочь смогла убедить меня, что может стать тем ангелом, которого приносят в жертву. В целом я доволен результатом – в фильме много молодых актеров-дебютантов, и Юлия на их фоне смотрится очень хорошо».

К слову, жена режиссера Ирина тоже родом из Донецка, закончила консерваторию по классу фортепиано.

В 2015-м Кара вновь обратился к биографии космического конструктора Сергея Королёва, сняв фильм «Главный», при поддержке Роскосмоса и ОАО РЖД. Основываясь на фактах из жизни учёного, режиссёр рассказывал о развитии космонавтики в СССР. Работа была приурочена к 50-летию первого выхода в открытый космос. Хронологически это продолжение фильма «Королёв», по словам режиссера, снятое по просьбе космонавта Алексея Леонова. Если в первой ленте молодой инженер был арестован по доносу и отправлен в ссылку в Магадан, то в центре нового фильма – годы триумфа Королева.

Сегодня Юрий Кара оказался в числе режиссёров, отношение к которому в украинском государстве стало негативным, он был включен в черный список одиозного сайта «Миротворец».

Причины? В 2012 году Кара был доверенным лицом кандидата в президенты РФ В.В. Путина. 11 марта 2014 года подписал обращение деятелей культуры Российской Федерации в поддержку политики президента Путина на Украине и в Крыму. Работал в составе конкурсного жюри севастопольского кинофестиваля «Святой Владимир».

Возмущенный цинизмом скандального портала, Юрий Кара назвал украинский режим «фашизмом, черным игом, нависшим над Украиной».

Ю. Кара выступает за ограничение проката голливудской кинопродукции в России. 17 сентября 2014 г. на экспертном совещании Общероссийского народного фронта он заявил: «Я считаю, что на то время, пока существуют их санкции (США), нужно запретить все американские фильмы для показа в наших кинотеатрах, то же самое можно сделать и на телевидении. … Я никому не навязываю свою точку зрения, но, поймите, Голливуд получает миллиарды с нашего проката в то время, как их страна пытается нас унизить. Ну представьте: вы приходите в гости и плюете хозяевам на стол – это по меньшей мере некрасиво. Если вам не нравится в этом доме и у этих хозяев, уйдите или ведите себя прилично».





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