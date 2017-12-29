|Грицак считает, что боевики переправляют пленных в Россию
|29.12.2017 14:12
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Боевики на Донбассе переправляют в Россию украинских пленных. Такое заявление сделал председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак, пишет Интерфакс-Украина.
По его словам, многие украинцы, которые считаются пропавшими без вести, находятся на территории Российской Федерации. При этом речь идет не только об украинских военнослужащих, но и о гражданских.
Также Грицак рассказал, что сотрудники СБУ задержали представителя незаконных вооруженных формирований при попытке пересечения линии столкновения на Донбассе.
"Этот человек принимал непосредственное участие в удержании и пытках пленных, вооруженном штурме админзданий в Должанске, в том числе пограничного отряда, конвоировании по указанию российских кураторов военнопленных Вооруженных сил Украины на территорию РФ", - отметил Грицак.
По его словам, официальные данные свидетельствуют о том, что на территории РФ находится 10 украинцев, незаконно удерживаемых или осужденных.
"Мы подозреваем, что многие из этих 402-х, которых мы считаем без вести пропавшими, могут находиться на территории Российской Федерации, или, как они говорят, "союзных республик", - заявил Грицак и выразил надежду, что задержанный боевик расскажет что-то об этом.
Как сообщал MIGnews.com.ua, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заявила, что уже в ближайшее время может состояться новый этап переговоров по обмену пленными.
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