Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

«По ходатайству прокуратуры города Киева Голосеевским районным судом г. Киева наложен арест на государственный имущественный комплекс Акционерного общества «Завод «Маяк» ГК «Укроборонпром» общей площадью около 20 тыс. кв м. для недопущения его продажи на торгах ГП СЕТАМ по заниженной начальной стоимости», - говорится в сообщении.

В ходе расследования уголовного производства по факту организации мошеннической схемы по продаже имущества ПАО «Завод Маяк» установлено, что прежний чиновник предприятия за вознаграждение обещал представителю коммерческой структуры содействие в приобретении указанного комплекса через электронную систему торгов ГП «СЕТАМ» за около 60 млн гривень, что по его словам, в два раза меньше, чем реальная стоимость объекта.

Мошенническая схема была разоблачена, а его организатор задержан, добавили в прокуратуре.

Вместе с тем, во время досудебного расследования выяснилось, что Государственной исполнительной службой путем принудительной продажи через ГП СЕТАМ вышеуказанный имущественный комплекс выставлен на торги с начальной стоимостью 62 млн грн.

С целью проверки законности такого отчуждения, а также проверки данных о возможном искусственное занижение стоимости этого объекта, прокуратура города Киева обратилась в суд с ходатайством об аресте имущественного комплекса, которое судом удовлетворено.

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