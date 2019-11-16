Новым представителем Кабмина в Верховной Раде стала замглавы фракции «Слуга народа» Елена Шуляк. Об этом сообщает правительственный портал .

Шуляк является зампредом комитета парламента по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что задача Кабмина – объяснять важность и положительные последствия изменений, предлагаемых правительством. По его словам, это поможет нардепам донести избирателям и поддержать инициативы министров во время голосования на пленарных заседаниях.

«Елена за время работы в ВР уже продемонстрировала отличные результаты в этом направлении. Убежден, что наше сотрудничество будет очень эффективным и будет иметь конкретные результаты», — заверил Алексей Гончарук», – отметил премьер.

Ранее Шуляк была членом правления, руководителем сектора «Строительство» BRDO, гендиректором компании «Мидланд Девелопмент Украина» и занимала посты в бизнес-сегменте. Также она была на общественных началах вице-президентом Союза украинских предпринимателей и вице-президентом Young Presidents’ Organization.

Ранее Ирина Верещук покинула пост представителя Кабмина в Раде.

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