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В СБУ заявили о задержании на Донбассе информатора боевиков
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29.12.2017 14:12
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Уроженца Донецка, проживающего на подконтрольной Украине
территории, завербовали представители так называемого министерства
госбезопасности "ДНР" через социальную сеть "ВКонтакте". Этот
материал можно прочитать и на украинском языке СБУ заявила о
задержании информатора боевиков Фото: Александр Хоменко /
Gordonua.com "Правоохранители установили, что уроженец Донецка,
проживающий на подконтрольной украинской власти территории, был
завербован представителями так называемого министерства
госбезопасности "ДНР" через социальную сеть "ВКонтакте". За
денежное вознаграждение преступник собирал и лично передавал
боевикам данные о размещении, вооружении и личном составе
подразделений сил антитеррористической операции, дислоцированных на
территории Донецкой области", – рассказали в СБУ.Отмечается,
что оперативники спецслужбы задержали информатора и изъяли у него
средства связи, носители информации со сведениями, которые он
планировал передать боевикам, а также банковские платежные
карточки, на которые террористы перечисляли деньги.Задержанному
объявили о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3
(создание террористической группы или террористической
организации) Уголовного кодекса Украины. Он арестован.
https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/2050994015130593
Конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые
действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими
боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской
областей.
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