Уроженца Донецка, проживающего на подконтрольной Украине территории, завербовали представители так называемого министерства госбезопасности "ДНР" через социальную сеть "ВКонтакте". Этот материал можно прочитать и на украинском языке СБУ заявила о задержании информатора боевиков Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com "Правоохранители установили, что уроженец Донецка, проживающий на подконтрольной украинской власти территории, был завербован представителями так называемого министерства госбезопасности "ДНР" через социальную сеть "ВКонтакте". За денежное вознаграждение преступник собирал и лично передавал боевикам данные о размещении, вооружении и личном составе подразделений сил антитеррористической операции, дислоцированных на территории Донецкой области", – рассказали в СБУ.Отмечается, что оперативники спецслужбы задержали информатора и изъяли у него средства связи, носители информации со сведениями, которые он планировал передать боевикам, а также банковские платежные карточки, на которые террористы перечисляли деньги.Задержанному объявили о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Он арестован. https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/2050994015130593 Конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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