Руководитель "Офицерского корпуса" Владимир Рубан, обвиняемый в
подготовке терактов, останется под стражей, Шевченковский райсуд
Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Рубана подозревают в подготовке
террористических атак в центре Киева Фото: radiosvoboda.org На
заседании 25 июня суд удовлетворил соответствующее ходатайство
прокуратуры. Срок ареста продлен до 23 августа.8 марта Рубана
задержали в контрольном пункте "Майорское" в Донецкой области.
Предположительно, он имел отношение к нелегальной перевозке
крупной партии оружия на подконтрольную Киеву территорию.
Шевченковский суд арестовал его до 6 мая без права
залога. 4 мая срок ареста был продлен.22 марта генеральный прокурор
Юрий Луценко заявил, что Рубан и внефракционный нардеп Надежда
Савченко вступили в сговор с целью захвата государственной власти.
Он отметил, что Рубан вместе с Савченко,
планировали "широкомасштабные террористические атаки" в
центре Киева. Для этих целей они якобы договорились о поставках
оружия с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко.Савченко
также находится под арестом.
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