Украинские туристы пострадали от действий туроператоров, пишет со ссылкой на .

В , Харькове и Запорожье отменено несколько авиарейсов в Тунис компании Bravo Airways, в результате люди второй день живут в отелях и не знают, смогут ли отправиться на отдых. Об этом сообщили Виктория и Наталья Витвицкие из Черновцов, которые должны были утром 22 июня вылететь в Энфиду.

По их словам, всех пассажиров с отмененных рейсов собрали в Жулянах, но отсюда тунисские рейсы также были отменены. Утверждается, что некоторые туроператоры, в частности TUI, не выходят на контакт, игнорируют все обращения и телефонные звонки.

«Ночью 22.06, когда мы уже были в дороге, наш турагент прислала сообщение о том, что вылет переносится на 22.06, 21-30. В 7 утра представитель Bravo Airways в Жулянах сказала, что рейс изначально был запланирован на 21-30, и все претензии мы должны предъявлять своему туроператору (вечером оказалось, что это обыкновенная ложь)», – рассказали Виктория и Наталья, отметив, что им пришлось за свой счет снять номер в отеле.

Когда они вечером вернулись в аэропорт, то обнаружили там около 70 человек со всей Украины. На этот раз представители Bravo Airways сказали, что рейс осуществит другая компания, но когда и куда она полетит, неизвестно. Люди подняли скандал и начали требовать руководство.

«Около 20-30 появился представитель Bravo Airways и сообщил, что все рейсы переносятся на 24.06 на 17-00. До того времени всех иногородних разместят в отеле. Но можно отказаться от путевки и получить 100% компенсацию… Что касается возвращения из Туниса, то тут гарантий никто никаких дать не может. В Bravo Airways сказали, что постараются что-то найти, но, судя по всему, вернуться оттуда будет так же сложно, как и улететь туда», – отметили Виктория и Наталья.

Они жалуются, что сейчас сидят в киевском отеле и ждут непонятно чего. А по последней информации представители Bravo Airways перестали выходить на контакт. На ресепшене отеля, куда поселили туристов, сказали, что обещанное питание отменяется. Кто будет оплачивать бытие в отеле тоже неизвестно.















Сводка.нет - Новости Украины и Мира