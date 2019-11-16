Погода, Новости, загрузка...
В Винницкой области столкнулись два авто: есть жертвы
16.11.2019 13:30
ДТП в Винницкой области - в результате аварии погиб один человек Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 