Глава НАБУ Шпек возглавил набсовет Укрсоцбанка

Председателем наблюдательного совета Укрсоцбанка (Киев) стал независимый член совета директоров, глава Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Роман Шпек.

Согласно сообщению Укрсоцбанка в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, соответствующее решение принял наблюдательный совет 29 декабря.

В сообщении также указывается, что Р.Шпек является независимым директором банка с 25 апреля 2017 года. Помимо этого, он является старшим советником ПАО "Альфа банк" (Киев) (с 19 октября 2010 года и по настоящее время) и председателем НАБУ (с января 2014 года и по настоящее время).

Укрсоцбанк основан в 1990 году. В октябре-2016 UniCredit и ABHH завершили сделку об обмене активами, в рамках которой группа передала холдингу 99,9% акций Укрсоцбанка в обмен на миноритарную долю собственности в ABHH в размере 9,9%.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2017 года по размеру активов Укрсоцбанк - 10-е место (31,892 млрд грн) между 88 действовавших финучреждений.