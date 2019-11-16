Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил в Facebook.

"Процентная ставка по кредиту на приобретение земли будет 3-5%. В гривне. Больше деталей со временем", - сообщил Милованов.

Отмечается, что таким будет кредитование в случае принятия закона Украины "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" в Верховой Раде Украины.

Как сообщал Укринформ, проектом госбюджета-2020 предусматривались 4,4 млрд гривень на поддержку кредитования в рамках земельной реформы.

Верховная Рада 13 ноября приняла в первом чтении законопроект о рынке земли. Согласно документу, запрет продажи земель сельскохозяйственного назначения в Украине предлагается отменить с 1 октября 2020 года.

14 ноября парламент принял Государственный бюджет Украины на 2020 год.

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