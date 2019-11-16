|Появилось видео, как советник Зеленского Ермак "охмурял" лоббиста Трампа Ланза в Киеве
|16.11.2019 13:38
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Помощник Владимира Зеленского Андрей Ермак и близкий к Дональду Трампу лоббист Брайан Ланза могут стать новым каналом коммуникации между Белым домом и Офисом президента Украины. Об их встрече написал в своем
Вайс также предположил, что Ланза может быть новым неофициальным каналом связи между Белым домом и Офисом президента Украины.
Также он отметил, что неизвестный источник записал и разместил на Youtube видеозапись встречи, на которой, по-видимому, также присутствовала пиар-консультант Ермака Дарья Заривная.
Также о встрече помощника Зеленского Андрея Ермака и Брайана Ланза сообщила "Украинская правда".
Сообщается, что встреча официального помощника Зеленского и американского лоббиста состоялась вечером 13 ноября в киевском ресторане "Гудман" на улице Жилянской. Сначала Ланза проводил время в компании помощницы Ермака, а около 22 часов к ним присоединился и сам помощник Зеленского.
Причина встречи Ермака и приближенного к Дональду Трампу лоббиста Брайана Ланза неизвестна.
Ранее СNN сообщала, что Брайан Ланза был одним из лоббистов, которые добились снятия санкций с компаний приближенного к Кремлю российского олигарха Олега Дерипаски.
До этого Ланза был советником Дональда Трампа во время его президентской избирательной кампании. Как сообщают американские СМИ, лоббист до сих пор находится в постоянном контакте с чиновниками Белого дома.