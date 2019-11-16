Об этом сообщает пресс-служба Командования десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook.

"В течение недели, с личным составом 1-й десантно-штурмовой роты 13 отдельного десантно-штурмового батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины проводилось ротное тактическое учение, в ходе которого подразделение прошел самооценку первого уровня по стандартам НАТО. К проведению самооценки десантно-штурмового подразделения привлекались офицеры ДШВ и Сухопутных войск, которые прошли соответствующие курсы Оценки по стандартам НАТО, а также иностранные инструкторы из Вооруженных Сил Грузии, Ирландии и Федеративной Республики Германия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты проверяли готовность подразделения, укомплектованность личным составом, наличие имущества в соответствии со штатным расписанием, а также профессиональный уровень соответствующих должностных лиц.

Кроме того, состоялись практические действия подразделения в ходе выполнения задач по поддержанию мира и безопасности, а именно осуществления марша в определенный район, развертывание базового лагеря, установление блокпостов, организация несения службы на этих объектах, блокирование определенного района и поисковые действия.

"По итогам тактических учений десантно-штурмовая рота 13 отдельного десантно-штурмового батальона прошла самооценку первого уровня по стандартам НАТО, при этом, показав высокие результаты", - резюмирует пресс-служба.

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