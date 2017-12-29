Народ в состоянии стресса и горизонты восприятия его заужены

Желание людей на оккупированном боевиками Донбассе вернуться к мирной довоенной жизни является неправильным и его можно не учитывать. Такое мнение высказал создатель террористического батальона «Восток» Александр Ходаковский в социальных сетях, информирует еizvestia.com.

«Не всегда народное мнение может быть единственно правильным. Возьмите, например, нашу ситуацию. Народ хочет покоя, народ хочет довоенной жизни, народ хочет не думать о причинах войны», — пишет он, акцентируя внимание на том, что нельзя благоволить этому желанию жителей оккупированного Донбасса.

Боевик мотивирует это тем, что якобы начавшееся в 2014 году выступление пророссийских сепаратистов, спровоцировавшее кровопролитную войну, было вызвано реальными причинами. И, дескать, эти причины не позволяют вернуться к довоенной жизни и сейчас.

«Но они же (причины войны – Ред.) есть! И они предопределяют текущую судьбу и самое главное — судьбу его будущих поколений, а в таких случаях, как с коричневой чумой — судьбу только мира», — патетически восклицает террорист Ходаковский.

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Он считает, что народ в силу своей ограниченности попросту не видит этих причин. «Есть такое понятие в спецназе — тоннельное зрение. Это когда в состоянии стресса сужается фокус, плохо работает периферийное зрение, и ты видишь только то, что перед тобой. Так и с народом, который сегодня в состоянии стресса, и горизонты восприятия которого заужены», — использует он аллегорию из «альфовской» практики.

Александр Ходаковский – прежний командир спецназа СБУ «Альфа» в Донецкой области, с первых дней российской гибридной войны против Украины изменил присяге и стал одним из лидеров террористов Донбасса. Создал и возглавил батальон «Восток». В настоящее время отодвинут от всех официальных постов в «ДНР». Находится в конфронтации с так называемым «главой республики» Александром Захарченко. Является идеологом присоединения Донбасса к России, однако его подходы к этому вопросу не находят понимания в РФ. Осенью 2017 года заявил о своем желании побороться за должность «главы республики» на «очередных выборах».

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