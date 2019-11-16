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Военные обнаружили тайник с боеприпасами в жилом доме в Донецкой области
16.11.2019 14:07
Война на Донбассе - в Чермалыке нашли тайник с боеприпасами Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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