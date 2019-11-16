Военные обнаружили тайник с боеприпасами в жилом доме в Донецкой области - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
Военные обнаружили тайник с боеприпасами в жилом доме в Донецкой области
16.11.2019 14:07
Война на Донбассе - в Чермалыке нашли тайник с боеприпасами
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
события
украина
тайник
боеприпасами
нашли
чермалыке
донбассе
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
RSS
2008-2019 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books
-->