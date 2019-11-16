16 ноября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Житомирские десантники прошли проверку по стандартам НАТО • Милованов говорит, что кредиты на покупку земли будут давать под 3-5% • Завод “Маяк” хотели продать по вдвое заниженной цене - прокуратура • Йованович под присягой опровергла обвинения Луценко о "списках неприкасаемых" • Йованович: Украинский истеблишмент надеялся, что меня уволят • Украинцам обещают ухудшение погоды • В городе-спутнике Львова показали уникальные археологические находкивсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: политика, Путин, газ, Донбасс, нормандская четверка, брифинги, Зеленский, разведение сил, формула Штайнмаера. 16 ноября 39политика, Путин, газ, Донбасс, нормандская четверка, брифинги, Зеленский, разведение сил, формула Штайнмаера. Президент России Путин на брифинге после саммита BRICS в Бразилии - о встрече в "нормандском формате", ситуации на Донбассе, отношениях с Зеленским и о газе. Фоторепортажи Популярные теги заводы, фотопроект, Шахтер, город, церковь, общество, бизнес, суд, досуг, акции, путешествия, джаз, #Євромайдан, музыка, парады, культура, живопись, Путин, катастрофы, мир, митинги, туризм, зима, Майдан, традиции, футбол, НАТО, юмор, фотографы, концерты, Верховная Рада, спорт, цирк, вера, самолеты, пейзажи, Львов, Львів, искусство, уикенд, архитектура, Донбасс, авиация, технологии, женщины, выставки, фотоконкурсы, Киев, фестивали, мода, животные, стихийные бедствия, депутаты, аннексия Крыма, Саакашвили, дети, протесты, Дмитрий Дятлов, кошки, Нацгвардия, праздники, природа, Порошенко, портрет, фотография, выборы, знаменитости, полиция, история, оккупация, АТО, милиция, США, ВМС, Одесса, учения, беспорядки, люди, тест-драйв, транспорт, война, дизайн, марш, экология, Сергей Смоленцев, политика, Александр Зубко, Карпаты, Россия, столкновения, соревнования, Динамо, ВСУ, военная техника, автомобили, политики, ЗСУ, фотоподборки, солдат, корабли Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис заводы, фотопроект, Шахтер, город, церковь, общество, бизнес, суд, досуг, акции, путешествия, джаз, #Євромайдан, музыка, парады, культура, живопись, Путин, катастрофы, мир, митинги, туризм, зима, Майдан, традиции, футбол, НАТО, юмор, фотографы, концерты, Верховная Рада, спорт, цирк, вера, самолеты, пейзажи, Львов, Львів, искусство, уикенд, архитектура, Донбасс, авиация, технологии, женщины, выставки, фотоконкурсы, Киев, фестивали, мода, животные, стихийные бедствия, депутаты, аннексия Крыма, Саакашвили, дети, протесты, Дмитрий Дятлов, кошки, Нацгвардия, праздники, природа, Порошенко, портрет, фотография, выборы, знаменитости, полиция, история, оккупация, АТО, милиция, США, ВМС, Одесса, учения, беспорядки, люди, тест-драйв, транспорт, война, дизайн, марш, экология, Сергей Смоленцев, политика, Александр Зубко, Карпаты, Россия, столкновения, соревнования, Динамо, ВСУ, военная техника, автомобили, политики, ЗСУ, фотоподборки, солдат, кораблиВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Президент России Путин на брифинге после саммита BRICS в Бразилии - о встрече в "нормандском формате", ситуации на Донбассе, отношениях с Зеленским и о газе. 16.11.2019



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