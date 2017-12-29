Волкер надеется достичь прогресса на январской встрече с Сурковым по Украине

Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер рассчитывает встретиться с помощником президента РФ Владиславом Сурковым в январе будущего года.

"Мы надеемся провести новую встречу в январе. И я надеюсь, что тогда нам удастся достичь прогресса. Посмотрим", - сказал К.Волкер в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"Она (дата встречи – ИФ) еще не назначена, я надеюсь, что она состоится в январе. Мы сейчас пытаемся найти дату, которая подойдет нам обоим", - отметил он.

К.Волкер сказал, что хотел бы увидеть в Украине мир в наступающем году.

"И это потребует от России отвода войск, вооружений и любой поддержки из Донбасса. Но для этого нужны гарантии безопасности. Нужно время и безопасное пространство, чтобы можно было выполнить требования Минских соглашений: провести местные выборы, провести избирательную кампанию, в конце концов, чтобы Верховная Рада начала процесс амнистии, чтобы специальный статус регионов, за который Рада уже проголосовала, был приведен в исполнение после выборов. Для только этого и нужны миротворческие силы на Донбассе", - отметил он.

"И я все равно надеюсь, что мы сможем этого достичь, и что Россия хочет разрешить все эти вопросы и восстановить территории Донбасса за Украиной. И в этом смысле наша ноябрьская встреча стала разочарованием, что мы не добились прогресса в этом вопросе", - добавил К.Волкер

Комментируя российский проект резолюции по миссии ООН на Донбассе, К.Волкер высказал предположение, что "силы ООН не смогли бы установить мир, не создали бы условия безопасности, не смогли бы обеспечить безопасное проведение выборов, не смогли бы установить контроль над границей с Россией, и свободное перемещение вооружений и войск на украинско-российской границе продолжилось бы".

"Так что задача ООН не стала бы очень эффективное силой. Она бы защищала наблюдателей ОБСЕ, но ничего бы не изменила в регионе", - добавил он.

"Так что мы - и я имею в виду здесь Германию, Францию и США, сформировали идеи того, как можно пересмотреть резолюцию Совбеза ООН и что понадобится для того, чтобы она стала эффективной и настоящей миротворческой силой. И это, например, такие вещи, как ответственность за контролем безопасности в регионе, за мониторингом движения и расквартирования тяжелого вооружения, и контроль украинской стороны российско-украинской границы", - отметил К.Волкер.

Он подчеркнул, что речь не идет о закрытии границы, но подчеркнул, что она должна находиться под контролем.

"Сейчас же граница полностью контролируется Россией. В этом заключалась наша идея, и именно после того, как мы озвучили наши предложения России, прекращение огня - нет, это даже не было прекращением огня, скорее, низкий уровень нарушений режима прекращения огня, опять вернулся на запредельно высокие уровни. И с тех пор ситуация только ухудшается", - добавил он.

К.Волкер заявил, что, по его мнению, "Россия внесла резолюцию в ООН по доброй воле, в попытке показать, что она стремится к прекращению огня в регионе, что вот у нее есть конкретное предложение".