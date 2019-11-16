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Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрывах в Балаклее
16.11.2019 14:26
Взрывы в Балаклее - стало известно о состоянии пострадавших Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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