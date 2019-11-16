Во Франции на акции "желтых жилетов" произошли столкновения - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
Во Франции на акции "желтых жилетов" произошли столкновения
16.11.2019 15:03
Акция "желтых жилетов" - во Франции произошли столкновения между протестующими и полицией
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
украина
между
протестующими
полицией
столкновения
произошли
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
RSS
2008-2019 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books
-->