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Человек из ROSHEN поднял украинцам тарифы и помог заработать Ахметову 10 млрд сверхприбыли, — блогер
29.12.2017 14:25
Человек из ROSHEN поднял украинцам тарифы и помог заработать Ахметову 10 млрд сверхприбыли, — блогер

Вчера, вот этот чувачек на фото, своим решением поднял цену на электроэнергию на 16%. Зовут чувачка — Дмитрий Вовк, ему 26 лет и он глава НКРЭ. До своего назначения — работал менеджером компании ROSHEN в Москве.

Как я уже писал, на повышении цены на электрику Ринат Ахметов заработает дополнительно более 10 млрд грн. Суть аферы в том, что весь уголь, который добывается в Украине, продается по цен

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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