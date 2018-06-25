"ГОРДОН" представляет обзор основных новостей понедельника, 25 июня. Ключевые новости понедельника Фото: EPA; Поліція Києва / Facebook Новый старый президентГлава Высшей избирательной комиссии Турции заявил, что Реджеп Эрдоган в первом туре переизбран президентом страны. По результатам подсчета 99,92% бюллетеней он получил 52,59% голосов.На парламентских выборах победила правящая Партия справедливости и развития, которая набрала 42,56% голосов.В ПАСЕ сменился главаНовым президентом ПАСЕ стала депутат от Швейцарии Лилиан Мори Паскье. Итальянец Микеле Николетти, ранее занимавший этот пост, избран вице-президентом Ассамблеи.Дело ГрибаВ России завершили расследование по делу 19-летнего украинца Павла Гриба, которого обвиняют в подготовке теракта. Первое судебное заседание запланировано на 2 июля.Грицак – о пытках на ДонбассеУкраинские правоохранители собрали свидетельства 435 удерживаемых лиц, которые находились в "лагерях смерти" на Донбассе, многие из них подвергались пыткам, заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак. Сведения передадут послам иностранных государств.По данным СБУ, боевики "ЛДНР" сейчас удерживают 113 украинских заложников.Расследование убийства ромаЧисло задержанных по делу о нападении на лагерь ромов во Львове, в результате которого погиб человек, возросло до 10. Восемь из них – учащиеся львовских школ.В СБУ предположили, что за инцидентом стоит Россия.Похищение ливийцаСына финансового атташе посольства Ливии в Украине силой затолкали в автомобиль Volkswagen Golf с шашечками такси в центре Киева и увезли. Спустя несколько часов его обнаружили живым, с незначительными травмами. Похитители не найдены. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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