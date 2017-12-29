Таможенные поступления в бюджет выросли на 70 млрд грн

Сбор Государственной фискальной службы (ГФС) в общий фонд госбюджета в этом году составит 752,9 млрд грн, что на 3,7 млрд грн превышает индикативные показатели Министерства финансов. Об этом сообщил и.о. председателя ГФС Мирослав Продан.

По его словам, сбор платежей в общий фонд госбюджета в этом году увеличился на 140,2 млрд грн, или на 18%, по сравнению с прошлым годом.

Таможенные поступления в бюджет выросли на 70 млрд грн и на 32 млрд грн превысили индикативные показатели.

“Мы в суде доказали, что все процессы с тендерными процедурами по закупке сканирующих систем, происходили честно и прозрачно, суд поддержал позицию… Во всех ключевых пунктах пропуска будут установлены стационарные сканирующие системы. У нас готова вся тендерная документация“, — добавил Продан.

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