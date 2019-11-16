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Миссия МВФ встретилась с Гончаруком и Маркаровой
16.11.2019 15:39
задача МВФ провела встречу с Алексеем Гончаруком и Оксаной Маркаровой
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
гончаруком
оксаной
маркаровой
алексеем
встречу
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