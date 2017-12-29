|Яшин: Со штрафом справлюсь, а вас призываю помогать политузникам
|29.12.2017 14:28
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Мне много людей пишет с предложением скинуться на штраф, выписанный вчера судом. Спасибо, друзья, я это ценю - но со штрафом этим справлюсь. А вас призваю помогать политузникам, которых лишили свободы, и Медиазоне, которая привлекает внимание к их делам: https://t.co/czD6Cpq7CW pic.twitter.com/lvm36vKUvw— Илья Яшин (@IlyaYashin) 29 декабря 2017 г.
Вчера политик сообщил, что его задержали возле дома и повезли в ОВД Красносельского района в сопровождении пятерых сотрудников полиции. Мещанский районный суд Москвы оштрафовал Яшина за нарушение правил проведения массовых мероприятий.Это связано с организованной Яшиным 24 декабря в Москве встречей с жителями Красносельского района. Первоначально политик планировал провести праздник "День свободных выборов", но изменил формат мероприятия после запрета правоохранителей установить сцену.
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