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"Укргазвыдобування" объявило тендер на бурение еще 42 скважин за 6,3 млрд грн
29.12.2017 14:28

"Укргазвыдобування" объявило тендер на бурение еще 42 скважин за 6,3 млрд грн

"Укргазвыдобування" объявило тендер на бурение еще 42 скважин за 6,3 млрд грн

ПАО "Укргазвыдобування" (УГВ) объявило тендер на бурение еще 42 скважин общей ожидаемой стоимостью 6 млрд 272,183 млн грн (здесь и далее - с НДС).

Согласно обнародованному в пятницу сообщению в ProZorro, тендер разбит на семь лотов по шесть скважин в каждом.

УГВ по первому лоту готов платить за бурение до 528,234 млн грн (ориентировочная длительность сооружения шести скважин – 441 сутки), по второму – 955,251 млн грн (734 суток), по третьему – 932,626 млн грн (714 суток), по четвертому – 865,884 млн грн (655 суток), по пятому – 991,45 млн грн (766 суток), по шестому – 1 млрд 23,125 млн грн (794 суток), по седьмому – 975,613 млн грн (752 суток).

Тендерные предложения принимаются с 18 января по 8 февраля 2018 года.

Как сообщалось, "Укргазвыдобування" в конце октября 2016 года объявило тендер по привлечению внешних подрядчиков на бурение 90 скважин (15 лотов) в Харьковской и Полтавской областях суммарной ожидаемой стоимостью до 13,035 млрд грн (с НДС).

Контракты уже подписаны с ООО "Спецмехсервис" (лот №1 - 29 мая), Crosco (лоты №8, №10, №2 - 7 июня, 12 июля и 22 декабря) и Xinjiang Beiken (лоты №4,5,7,12 - 5 сентября). На рассмотрении предложений по-прежнему находятся лоты №3,6,9,14. Еще три лота (№11, №13 и №15) отменены, поскольку УГВ отклонило все предложения участвовавших в торгах компаний.

По словам главы УГВ Олега Прохоренко, тендер для каждого из привлекаемых буровых станков проводится по формуле 2+2+2, "то есть для каждого станка – заказ на две скважины с последующей опцией продления еще 2+2, если нас устроит качество и срок первых двух. Это действительно программа работ на шесть скважин на три года".

УГВ намерено нарастить добычу газа с 14,5 млрд куб. м в 2015 и 2016 гг. до 15,2 млрд куб. м – в 2017 году, 16,5 млрд куб. м – в 2018 году, 18,3 млрд куб. м – в 2019 году, 20,1 млрд куб. м – в 2020-м.

УГВ в 2018 году планирует увеличить бурение в 1,9 раза (на 227 тыс. м) по сравнению с ожидаемым объемом в текущем году – до 484 тыс. м

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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