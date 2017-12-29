|В Египте неизвестный обстрелял церковь, в результате чего погибли два полицейских
|29.12.2017 14:34
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В пятницу, 29 декабря, в результате обстрела церкви в Египте в районе города Хелуан Каира двое сотрудников полиции погибли, сообщает Уoum7 со ссылкой на источники в полиции.
Известно, в настоящее время силы безопасности Египта преследуют второго нападавшего, который скрылся с места на мотоцикле. Как известно, один из нападавших был убит в результате перестрелки с правоохранителями.
Уточняется, что в Каире неизвестный обстрелял коптскую христианскую церковь в районе города Хелуан.
Сообщается, что боевик был убит в перестрелке с полицией. Сообщается, что в районе инцидента усилены меры безопасности.
Как сообщал MIGnews.com.ua, количество жертв теракта, который произошел в мечети на Синайском полуострове в Египте, увеличилось до 305 человек.
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