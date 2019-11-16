Главу "Укрэксимбанка" Александра Гриценко не украли, а задержала СБУ по поручению ГПУ. Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Олега Гитлянская.

Гриценко был назначен на должность председателя правления "Укрэксимбанка" наблюдательным советом финучреждения 1 августа 2014 года. Коллективу банка его представила лично тогдашняя глава НБУ Валерия Гонтарева.

Ну что ж, пора вспомнить, что о похищении первым сообщил телеканал "Прямой" Петра Порошенко. А 20 августа сообщалось, что СБУ обратилась к Генпрокуратуре за доказательствами причастности контролируемых Порошенко руководителей государственного "Укрэксимбанка" к созданию преступной организации.

В результате это привело к докапитализации банка за счёт госбюджета на сумму 22 миллиарда гривен.