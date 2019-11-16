Главу "Укрэксимбанка" Александра Гриценко не украли, а задержала СБУ по поручению ГПУ
16.11.2019 17:00
Главу "Укрэксимбанка" Александра Гриценко не украли, а задержала СБУ по поручению ГПУ. Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Олега Гитлянская.
Гриценко был назначен на должность председателя правления "Укрэксимбанка" наблюдательным советом финучреждения 1 августа 2014 года. Коллективу банка его представила лично тогдашняя глава НБУ Валерия Гонтарева.
Ну что ж, пора вспомнить, что о похищении первым сообщил телеканал "Прямой" Петра Порошенко. А 20 августа сообщалось, что СБУ обратилась к Генпрокуратуре за доказательствами причастности контролируемых Порошенко руководителей государственного "Укрэксимбанка" к созданию преступной организации.
В результате это привело к докапитализации банка за счёт госбюджета на сумму 22 миллиарда гривен.
Главу "Укрэксимбанка" Александра Гриценко называют родственником супруги пятого президента Украины Марины Порошенко.
Александр Гриценко был назначен на пост председателя правления "Укрэксимбанка" наблюдательным советом финучреждения 1 августа 2014 года.
Коллективу банка его представила лично тогдашняя глава НБУ Валерия Гонтарева.
Гриценко сменил на этом посту Виталия Белоуса, который возглавлял "Укрэксимбанк" с начала 2013 года.
Все полномочия он получил 15 августа 2014 года - бессрочно.