Как сообщает пресс-служба Минсоцполитики, соответствующее решение было принято на заседании правительства 15 ноября.

"Это важные первые шаги, направленные на поддержку семей, которые в этом больше только нуждаются. Надеемся на поддержку Верховной Рады", - заявила министр социальной политики Юлия Соколовская на своей странице в Facebook.

Как отмечают в министерстве, теперь законопроект будет рассматривать парламент.

Среди прочего, эта инициатива предусматривает: с 01.01.2020 увеличение поддержки детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, находящихся под опекой, из 2 до 2,5 прожиточных минимумов, и для детей с инвалидностью из их числа - с 2 до 3,5 прожиточных минимумов для детей соответствующего возраста; с 01.07.2020 повышение пособий на детей из малообеспеченных семей с 85 до 130% от прожиточного минимума, а для трудоспособных лиц - с 21 до 25% прожиточного минимума.

Это станет возможным благодаря приближению условий предоставления помощи на детей одиноким матерям и малообеспеченным семьям, а также консолидации ранее фрагментированных выплат в этой программе. При этом все средства остаются в программе, а программа малообеспеченным становиться основной программой помощи людям, оказавшимся в состоянии бедности, в которой поэтапно министерство будет поднимать прожиточный минимум и помогать семьям выходить из сложных жизненных обстоятельств.

В этой же программе помощи малообеспеченным семьям предусматривается возможность ввести новые механизмы стимулирования неработающих к поиску работы, участия в общественных работах, открытии собственного дела; повышение пособия по уходу одиноким пенсионерам, достигшим 80-летнего возраста и нуждающимся в постоянном постороннем уходе (в среднем 672 грн ежемесячно).

"Это важные первые шаги, направленные на поддержку семей, которые в этом больше только нуждаются", - подчеркивают в министерстве и отмечают, что средства на вышеуказанные повышения заложены в бюджете на 2020 год, который Верховная Рада Украины уже приняла.

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