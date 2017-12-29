"Шпилясті кобзарі" исполнили песню Let It Snow на украинском языке. Видео
29.12.2017 14:36
Украинская группа бандуристов "Шпилясті кобзарі" исполнила
новогоднюю песню Let It Snow на украинском языке. Видео выступления
коллектива в эфире канала "Прямий" опубликовали на YouTube-канале
проекта Bandura Style, созданного для популяризации бандуры. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке | Новогоднюю
песню Let It Snow исполнили на бандурах Ролик набрал на
YouTube почти 1,5 тыс. просмотров за три дня с момента публикации.
видео Видео: Bandura Style / YouTube