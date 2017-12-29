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"Шпилясті кобзарі" исполнили песню Let It Snow на украинском языке. Видео
29.12.2017 14:36
Украинская группа бандуристов "Шпилясті кобзарі" исполнила новогоднюю песню Let It Snow на украинском языке. Видео выступления коллектива в эфире канала "Прямий" опубликовали на YouTube-канале проекта Bandura Style, созданного для популяризации бандуры. Этот материал можно прочитать и на украинском языке   | Новогоднюю песню Let It Snow исполнили на бандурах Ролик набрал на YouTube почти 1,5 тыс. просмотров за три дня с момента публикации. видео Видео: Bandura Style / YouTube

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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