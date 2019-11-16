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Израиль наносит удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
16.11.2019 17:52
Израиль наносит удары по объектам радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

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Об этом сообщается в Twitter израильской армии обороны.

До этого сообщалось, что две ракеты были выпущены из Сектора Газа в направлении израильского города Беэр-Шева, однако были перехвачены системой ПВО «Железный купол».

«В настоящее время мы наносим удары по объектам террористической инфраструктуры ХАМАС в секторе Газа»,— говорится в сообщении.

О том, какие именно объекты подвергаются атаке, в сообщении не уточняется.

Напомним, обострение конфликта на границах сектора Газа началось в ночь на вторник после ликвидации Израилем командира «Исламского джихада» Бахи Абу аль-Ата.

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